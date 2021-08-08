Bomba iddia! Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola diziden ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve seyirci tarafından ilgiyle izlenen dizi olan Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola hakkında ortaya atılan iddia dizi izleyicilerini ve Mola'nın hayranlarını korkuttu. Gerçek olup olmadığı merakla araştırılan konunun detaylar öğrenildi.

TRT'nin OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın akıbeti merak konusu oldu.

Ezgi Mola'nın, günlerdir devam eden yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımların TRT'de rahatsızlığa neden olduğu iddia edilmişti. Help Turkey paylaşımlarıyla gündem olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, diziye veda edeceği söylendi.

Şu günlerde Cem Yılmaz’ın Netflix için çektiği 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisinde rol alan ve Alaçatı’da sevgilisiyle işlettiği mekana bile gidemeyen Ezgi Mola’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmeyince konu iyiye uzadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre böyle bir ayrılık söz konusu değil, başarılı oyuncu Erşan Kuneri’yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı’nın çekimlerine katılacağı öğrenildi.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gülben ve Safiye obsesif davranışları olan iki kardeştir. Özellikle Safiye annesinin üzerinde yarattığı olumsuz rol modelliğin etkisindedir, davranışlarının arkasında bu neden yatmaktadır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir. Han'ın hayattaki temel amacı sadakat duyduğu ailesini kollamaktır. Ancak Han'ın hayatı İnci'yi gördükten sonra değişecektir. Ona aşık olacak ve beraber mutlu olma amacı güdecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktirmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir. Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır. İnci'nin huzursuzluğunun temel nedeni ise hayatındaki erkeklerdir. Babasından nefret eden İnci, kardeşi ve kendisine sahip çıkan dedesine duyduğu sadakat ve vefanın karşısında dedesinin korumacı davranışlarını sineye çekmek durumundadır. Eski nişanlısı Uygar da hayatında sorun yaratan erkekler arasındadır. İnci için Han o güne değin tanıdığı erkekler arasında farkli bir çizgi izlemektedir ve ani evliliği hem bu nedene hem de ikisi için de hayatlarında sorun olarak gördükleri ailevi durumlara bir cevap niteliğindedir. Ancak Han'ın mansplaining tutum ve davranış farklılıkları İnci'ye onu yeteri kadar tanıyıp tanımadığı sorusunu sıkça sordurmaktadır.

Dizide Han ve İnci'nin yakın arkadaşları Esat ve Esra'dır. Esat Han'ın çocukluk arkadaşıyken aynı zamanda iş arkadaşlarıdırlar ve Han Esat'tan "tek arkadaşım" olarak bahsetmektedir. Esra ise İnci'nin radyodan arkadaşıdır ve beraber radyo yayını yapmaktadırlar. Dizide geriye dönüşler de sıklıkla kullanılarak karakterlerin ruh hâllerinin gelişimi ve yaşadıkları sorunların temellerine atıfta bulunulmaktadır.