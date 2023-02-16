Bora Goymen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bora Goymen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bora Goymen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bora Goymen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bora Goymen 16 Ağu 2001 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bora Goymen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bora Goymen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Menemen FK futbol takımında oynamaktadır. Menemen FK takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Bora Goymen'nin Menemen FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bora Goymen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bora_goymen/

Bora Goymen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bora Goymen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bora Goymen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bora Goymen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2021 yılında Menemenspor

Bora Goymen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bora Goymen şuan Menemen FK takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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