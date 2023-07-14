Borsa İstanbul BIST, rekor üstüne rekor kırıyor! 6435 puana ulaştı

Borsa İstanbul 100 endeksi, gün içi rekor seviyesini 6435 puana çıkarken; bankacılık endeksi negatif ayrışıyor.

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Borsa İstanbul BIST, rekor üstüne rekor kırıyor! 6435 puana ulaştı

Dün günü düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe yüzde 0,74 değer kazanarak 6415 puandan başladı. BIST 100 endeksi sonrasında yükselişini sürdürürken, gün içi rekorunu 6435 puana çıkardı. Endeks, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 6393 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,45 düşüş ve yüzde 1,28 yükselişle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 6500 ve 6600 seviyeleri direnç, 6300 ve 6200 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 artışla 6368 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul BIST, rekor üstüne rekor kırıyor! 6435 puana ulaştı

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankalar ve BlackRock'ın 2. çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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