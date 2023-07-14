Bu kez 5.si düzenleniyor, Van Denizi Bisiklet Festivali başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 4-11 Ağustos tarihleri arasında 5. Van Denizi Bisiklet Festivalini düzenliyor.

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Bu kez 5.si düzenleniyor, Van Denizi Bisiklet Festivali başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 4-11 Ağustos tarihleri arasında 5. Van Denizi Bisiklet Festivalini düzenliyor.

KATILIMCILARA YÖRESEL LEZZETLERDEN VE İÇECEKLERDEN İKRAM EDİLECEK

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Van Gölü Havzasının değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine dur diyebilmek ve Van Gölü'nün dünyaya tanıtımına katkı sunmak için 4-11 Ağustos tarihleri arasında 5. Van Denizi Bisiklet Festivali'nin düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Büyükşehir belediyesi himayesinde, Van Gölü Aktivistleri Derneği koordinesinde İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye belediyelerinin katkılarıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van YYÜ, Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Nemrut Jeopark işbirliğiyle 8 gün sürecek olan festivalle katılımcılar Van Gölü'nün etrafını pedallayacak. Her günü Van Gölü'nün ayrı bir noktasında gerçekleştirilecek olan festival, Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı'nda yapılacak olan çadırlı kampla start alacak. Sağlık şartları elverişli olan herkesin bisikletiyle katılabileceği festivalde sırasıyla Edremit, Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Bitlis, Nemrut Krater Gölü, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye, Tuşba ilçeleri gezilecek. 430 kilometrelik yol ağında bisikletli gruplara sağlık, güvenlik ve teknik anlamda destek verilecek. Geçiş güzergâhlarında kamp alanları oluşturulacak ve festival boyunca da katılımcılara yöresel lezzetlerden ve içeceklerden ikram edilecek. Bu yıl beşincisi düzenlenecek festivale geçen yıl yurt dışı ve yurt içinden 250'ye yakın bisikletli katılmıştı.

Bu kez 5.si düzenleniyor, Van Denizi Bisiklet Festivali başlıyor

Festivale katılmak isteyenler aşağıda yer alan linkten kayıtlarını oluşturabilirler. Başvuru Linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnelsNvnaGzzR6sWS7JAMTZYi6oWDSTK9xWaHHKf2u826YJg/viewform?usp=sf_link" denildi.

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KAYNAK: İHA

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