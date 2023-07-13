Son Dakika! Umutlar başka bahara kaldı, Emekliye yüzde 25 zam düzenlemesi TBMM'den geçti

BMM Genel Kurulu’nda memur ve emekli aylıklarına zamlarına ilişkin teklif görüşülüyor.
SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı.
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.
Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.
Önceki gün de memur emeklisinin maaşına yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam yapılmasını düzenleyen madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.
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