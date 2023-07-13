Bir dönem sona eriyor! Konut fiyatlarına büyük darbe! Düşüş başladı

Hızla yükselen konut fiyatları hem alıcıyı hem satıcıyı zora sokmuştu. Faiz artışı ve talepteki daralma, konut piyasasında fiyatların da gerilemesine neden oldu. Yeni konutlarda düşüş oranı çok yüksek değil ancak ikinci elde fiyatlar hızla geri çekiliyor.

YAYINLAMA
Google News
Bir dönem sona eriyor! Konut fiyatlarına büyük darbe! Düşüş başladı

Son zamanlarda artışa geçen konut fiyatlarına faiz düzenlemesi ve talepteki daralmayla düşüş trendi başladı. Birçok ikinci el konutta fiyat hızla düşerken, sıfır konutlara düşüş yavaş bir şekilde ilerliyor.

KONUT FİYATLARINA BÜYÜK DARBE!

Önce deprem ardından seçimler nedeniyle ertelenen konut satışları faizlerin yükselişinden darbe yedi. Konuta talep düşünce ikinci el ev fiyatları inmeye başladı.

"YATIRIM AMAÇLI EV SATIN ALMA DÖNEMİ BİTTİ"

Yeni konutların fiyatında henüz düşüş yok. Ancak emlakçılar, satışların olmadığını, bu nedenle de fiyatların önümüzdeki dönemde daha da hissedilir şekilde düşebileceğini belirtiyor. Emlakçılar, "Artık yatırım amaçlı ev satın alma dönemi bitti" diyor.

Bir dönem sona eriyor! Konut fiyatlarına büyük darbe! Düşüş başladı

SATIŞ DA TALEP DE YOK

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, fiyatların düşeceğini belirterek, "Deprem konut piyasasında şok etkisi yarattı. Ancak fiyatlar artmadı. Eski yapılarda fiyatlar oldukça düştü. Yeni binalarda fiyatlar henüz düşmedi ama satış yok, talep yok. Birkaç aydır konut satın alma taleplerinde ciddi düşüş var. Eğer bu talep azlığı devam ederse yeni binalarda da satılık evlerin fiyatları düşecek" dedi.

Talebin azalmasının bir süre sonra fiyatlara daha fazla yansıyacağını anlatan Aşa, "Şu anda zaten konutla ilgili büyük beklentiler bitti. Artık yatırım aracı olarak görülmemeye başlandı, o piyasa yok artık. Müteahhit maliyet hesabı yapamadığı için yeni inşaat yapmıyor. Ellerinde kalan yeni daireleri düşük fiyattan satarlarsa yeni inşaatları için sermaye bulamama endişesi taşıyorlar" diye konuştu.

"KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞLER BAŞLADI"

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB) Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, "Faizlerin artmasıyla konut fiyatlarında düşüşler başladı" dedi. Özcan, vatandaşların konutu yatırım aracı olarak gördüklerini fakat şu anda altın, dolar, euro gibi alternatif yatırım araçlarına bakıldığı zaman konutun değerinin düştüğünü söyledi. Özcan, "Şu an düşüşler yer yer başladı, devam edeceğini düşünüyorum. Örneğin bir ev sahibi evini 15 milyon TL'ye satmak istiyordu ama bu fiyatı veren çıkmadı. Aylarca bekledi. Yine çıkmadı. Mecburen o da fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Asıl soru da şu: 'O ev gerçekten 15 milyon TL ediyor muydu?' Böyle o kadar çok örnek var ki... Ev sahipleri belirledikleri fiyatlara satış yapamadıkları sürece konut fiyatlarındaki düşüş devam edecektir" ifadelerini kullandı. Yatırım amacıyla konut almayı düşünenlere kesinlikle almalarını önermediğini belirten Ulvi Özcan, "Zaten konut yatırım için olmamalı, konut sadece insanların barınma ihtiyacını karşılamalı" dedi.

Bir dönem sona eriyor! Konut fiyatlarına büyük darbe! Düşüş başladı

ÜST ÜSTE 4 AY GERİLEMİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düşerek 113 bin 276 olmuştu. Yıllık bazda konut satışlarında 4 ay üst üste gerileme yaşanmıştı. İpotekli konut satışları da mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 azalış göstererek 27 bin 476 olmuştu. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.7 azalışla 108 bin 67 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutları için tarih verdi: 8 ay sonra teslim edilecek!Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutları için tarih verdi: 8 ay sonra teslim edilecek!

Sanatçılar Muğla'yı salladı! Depremzede çocuklar için söyledilerSanatçılar Muğla'yı salladı! Depremzede çocuklar için söylediler

Başkan Erdoğan’dan emekli dul ve yetim aylığı alanlara müjdeBaşkan Erdoğan’dan emekli dul ve yetim aylığı alanlara müjde

Dikkatsiz sürücü eceli oldu! Yolda yürürken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiDikkatsiz sürücü eceli oldu! Yolda yürürken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Cam temizliğinde tüm bildiklerinizi unutun! Bu yöntemle camları lekesiz ayna gibi parlatmanın sırrını keşfedin!Cam temizliğinde tüm bildiklerinizi unutun! Bu yöntemle camları lekesiz ayna gibi parlatmanın sırrını keşfedin!

Körfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldıKörfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldı

Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetiştiTaktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Menzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladıMenzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Borsa durdurulamıyor, tarihi rekor geldi, işte güncel borsa rakamları
Borsa durdurulamıyor, tarihi rekor geldi, işte güncel borsa rakamları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek! Gündem emeklilere seyyanen zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek! Gündem emeklilere seyyanen zam
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
Emeklilerin seyyanen ek zam umudu başka bahara mı kaldı?
Emeklilerin seyyanen ek zam umudu başka bahara mı kaldı?
Son Haberler
Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi
Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi
İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız paylaşımına olumsuz yorum yapanlara isyan ederek son noktayı koydu
İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız paylaşımına olumsuz yorum yapanlara isyan ederek son noktayı koydu
Eşme’de kumar baskını! Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Eşme’de kumar baskını! Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
MİT'ten Film gibi operasyon , PKK'ya ağır darbe vuruldu, çok çarpıcı detaylar
MİT'ten Film gibi operasyon , PKK'ya ağır darbe vuruldu, çok çarpıcı detaylar
Bakan Bolat duyurdu! Türkiye ihracat tarihinde ilk kez yüzde 1 seviyesini geçti!
Bakan Bolat duyurdu! Türkiye ihracat tarihinde ilk kez yüzde 1 seviyesini geçti!
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Çok Okunanlar
İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız paylaşımına olumsuz yorum yapanlara isyan ederek son noktayı koydu
İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız paylaşımına olumsuz yorum yapanlara isyan ederek son noktayı koydu
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
2023 yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
2023 yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
EYT'lilerin kafası karıştı! Yüzde 25'lik emekli maaş zammından yararlanabilecekler mi?? Uzman isimden bomba açıklama
EYT'lilerin kafası karıştı! Yüzde 25'lik emekli maaş zammından yararlanabilecekler mi?? Uzman isimden bomba açıklama
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!