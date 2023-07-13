Cam temizliğinde tüm bildiklerinizi unutun! Bu yöntemle camları lekesiz ayna gibi parlatmanın sırrını keşfedin!

1. Doğru Temizlik Malzemeleri Kullanın

Camları temizlerken, doğru malzemeleri kullanmak çok önemlidir. Sert ve aşındırıcı malzemeler camlarda çiziklere ve hasarlara neden olabilir. Bunun yerine, su, sirke ve sabun gibi doğal malzemelerle temizlik yapabilirsiniz. Ayrıca, mikrofiber bezler gibi yumuşak ve temizlik için özel olarak tasarlanmış malzemeler de kullanabilirsiniz.

2. Camları Güneşte Temizlemeyin

Camları güneşte temizlemek, camlarda lekelerin oluşmasına neden olabilir. Güneş altında kuruyan su damlacıkları, camlarda izler bırakır. Bu nedenle, camları güneşin altında değil, gölgeli bir alanda temizlemeye özen gösterin.