Sanatçılar Muğla'yı salladı! Depremzede çocuklar için söylediler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk müziğinin önde gelen sanatçılarının katılımı ile "Elvedasız Şarkılar Konseri-4" isimli konser gerçekleştirilirken, konserin geliri depremzede çocuklara bağışlanacak.

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Sanatçılar Muğla'yı salladı! Depremzede çocuklar için söylediler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk müziğinin önde gelen sanatçılarının katılımı ile "Elvedasız Şarkılar Konseri-4" isimli konser gerçekleştirilirken, konserin geliri depremzede çocuklara bağışlanacak.

Geçmiş yıllarda biri Bodrum Antik Tiyatro'da olmak üzere 3 kez düzenlenen "Elvedasız Şarkılar Konseri'nin 4'üncüsü bu yıl Bodrum Kalesi'nde yapıldı. Gecede; Nüket Duru, Fatih Erkoç, Bora Gencer, İpek Açar, Murat Kekilli, Tayfun, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Ozan Orhon, Tarık, Metin Akyol, Bekir Ünlüataer sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu ise Zeynep Kasımoğlu üstlendi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

Konser öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Sanatçı Bora Gencer, konserde elde edilen gelirin depremzede çocuklara aktarılacağını dile getirerek, "Çocuklar melektir, onları düşünüyoruz. Ben ufak tefek bireysel destekler dışında bir şey yapmamıştım. Şimdi, değerli firmalarımızın destekleriyle daha büyük anlamda katkıda bulunmayı düşünüyoruz. Çok değerli sanatçılarımız geldi. Burada depremzede çocuklara yardımımız, projenin içerisinde sadece inanılmaz bir güzellik. Ama projenin hedeflerinden biri rahmetli olmuş sanatçılarımızı anmak. Bizler hepimiz kalıcı değiliz, gidiciyiz. Bu akşam burada Barış Manço'dan Aşık Mahzuni'ye, Kayahan'dan Harun Kolçak'a, babam Bozkurt İlham Gencer'e kadar birçok insanı anmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi

Sanatçılar Muğla'yı salladı! Depremzede çocuklar için söylediler

Geliri depremzedelere aktarılan konserde geçmişten günümüze vefat eden sanatçılar anılarak, Türk müziğinin klasikleşmiş kült şarkıları seslendirildi. Yoğun ilgi gören gecede dans gösterileri de sunuldu.

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KAYNAK: İHA

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