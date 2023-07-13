Dikkatsiz sürücü eceli oldu! Yolda yürürken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolda yaya olarak yürüyen yaşlı adam, bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Dikkatsiz sürücü eceli oldu! Yolda yürürken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolda yaya olarak yürüyen yaşlı adam, bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kayıplara karışan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DURMAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay gece 00.30 sıralarında İzmir Ödemiş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yaya olarak bulunan Halil Aydın (76), plakası tespit edilemeyen aracın kendisine çarpması sonucu metrelerce savruldu. Yaşlı adama çarpan araç sürücüsü ise durmayarak olay yerinden kaçtı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Aydın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dikkatsiz sürücü eceli oldu! Yolda yürürken aracın çarpttığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri, Halil Aydın'a çarparak ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İHA

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