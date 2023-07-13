Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaşın parmağından çıkmayan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmayla çıkarıldı.
TAKTIĞI YÜZÜK KISA SÜRE SONRA PARMAĞINI ŞİŞİRDİ
Dörtyol ilçesinde bir kişi, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramadı. Acı çekmeye başlayan şahıs, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yüzük, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dörtyol Bölge Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa bir sürede çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla genç kadın, rahat nefes aldı.
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KAYNAK: İHA