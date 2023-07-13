Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaşın parmağından çıkmayan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmayla çıkarıldı.

YAYINLAMA
Google News
Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaşın parmağından çıkmayan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmayla çıkarıldı.

TAKTIĞI YÜZÜK KISA SÜRE SONRA PARMAĞINI ŞİŞİRDİ

Dörtyol ilçesinde bir kişi, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramadı. Acı çekmeye başlayan şahıs, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yüzük, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dörtyol Bölge Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa bir sürede çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla genç kadın, rahat nefes aldı.

Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Menzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladıMenzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle okula almayan müdür hakim karşısında!Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle okula almayan müdür hakim karşısında!

Simge'yi öpmeye doyamadı! Simge Sağın sahneye küçük hayranını çıkarttı!Simge'yi öpmeye doyamadı! Simge Sağın sahneye küçük hayranını çıkarttı!

İzmirli Kadın avukat evinde başından vurulmuş halde bulundu!İzmirli Kadın avukat evinde başından vurulmuş halde bulundu!

2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

Ozon tedavisi nedir, Nasıl olunur, Ozon tedavisinin faydaları nelerdir?Ozon tedavisi nedir, Nasıl olunur, Ozon tedavisinin faydaları nelerdir?

Komandalar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!Komandalar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!

Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan karaciğer nakli bekliyor! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı!Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan karaciğer nakli bekliyor! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı!

AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm ürettiAB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti

Kuduz belirtileri neler, tedavisi var mı? Kuduz aşısı var mı?Kuduz belirtileri neler, tedavisi var mı? Kuduz aşısı var mı?

NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle okula almayan müdür hakim karşısında!
Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle okula almayan müdür hakim karşısında!
İzmirli Kadın avukat evinde başından vurulmuş halde bulundu!
İzmirli Kadın avukat evinde başından vurulmuş halde bulundu!
Kaçarken kaza yaptı! Çalıntı otomobille ’dur’ ihtarına rağmen durmadı
Kaçarken kaza yaptı! Çalıntı otomobille ’dur’ ihtarına rağmen durmadı
Yunuslar sokaklarda! Huzur ve güvenlik için asayişi sağlıyorlar
Yunuslar sokaklarda! Huzur ve güvenlik için asayişi sağlıyorlar
Son Haberler
Cam temizliğinde tüm bildiklerinizi unutun! Bu yöntemle camları lekesiz ayna gibi parlatmanın sırrını keşfedin!
Cam temizliğinde tüm bildiklerinizi unutun! Bu yöntemle camları lekesiz ayna gibi parlatmanın sırrını keşfedin!
Körfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldı
Körfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldı
Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Menzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı
Menzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı
Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, çok ilginç görüntüler oluştu
Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, çok ilginç görüntüler oluştu
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
Çok Okunanlar
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
Aydın Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle hizmete açıldı
Aydın Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle hizmete açıldı
Aydın Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle hizmete açıldı
Aydın Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle hizmete açıldı
Yemek yerken sızdı derin uykuya daldı, gelen sağlık ekipleri bile uyandıramadı
Yemek yerken sızdı derin uykuya daldı, gelen sağlık ekipleri bile uyandıramadı
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!