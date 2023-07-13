Ozon tedavisi nedir, Nasıl olunur, Ozon tedavisinin faydaları nelerdir?

Kas ve eklem ağrılarından, nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan "ozon" gazının faydasını anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın, "Ozon gazının pek çok faydası bulunmaktadır. Ozon kişiyi gençleştirir. Hücrelere gittiği için hücrelerin kendilerini yenileme kapasitesi arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yorgunluğa iyi gelir. Hastaların kendilerini zinde hissetmesini sağlar. Kas ve iskelet ağrılarında sıklıkla kullanırız" dedi.

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Medicana International Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın uygulandıkları ozon tedavisi hakkında bilgi verdi. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ozon tedavi ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın, "Ozon gazı oksijenin yüksek enerjili bir gazı olan doğada da doğal olarak bulunan renksiz bir gazdır. Pek çok faydası bulunmaktadır. Ozon kişiyi gençleştirir. Hücrelere gittiği için hücrelerin kendilerini yenileme kapasitesi arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yorgunluğa iyi gelir. Hastaların kendilerini zinde hissetmesini sağlar. Kas ve iskelet ağrılarında sıklıkla kullanırız. Doğal bir tedavi yöntemidir. Bilinen bir yan etkisi yoktur. Bel, boyun fıtıklarında, omuz, eklem problemlerinde kullanmaktayız. Romatizma hastalıklarının alevlendiği durumlarda oldukça işe yaramaktadır. Fibromiyalji dediğimiz kas romatizmasında hastalar yorgunluk hissetmektedirler. Ozon hem kas ağrılarının azalmasına hem hastanın yorgunluğunun geçmesine fayda sağlamaktadır. Kanser hastalarının mevcut tedavilerine ek olarak kullanmaktayız. Ozon bağışıklık sistemini güçlendirdiği için özellikle gribal enfeksiyon dönemlerinde mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılabilir. Bunların haricinde nörolojik hastalığı olan hastalarımızda inme, felç gibi hastaların mevcut tedavilerini desteklemek için ozon gazını kullanmaktayız. Hipertansiyonun daha kolay kontrole girmesini sağlamak amacıyla ozondan faydalanmaktayız. Oldukça konforlu bir işlemdir. 15-20 dakika kadar sürer ve işlem tamamlanır. Ozon tedavisi pek çok hastamıza uygulayabiliriz. Bu tedaviyi kan hastalığı olan hastalarımıza uygulamıyoruz. Gebe hastalarımıza uygulamıyoruz. Zehirli guatrı olan, tiroit değerleri yüksek olan ve kan değerleri çok fazla düşmüş hastalarımıza uygulamıyoruz. Pek çok hastalığın direk tedavisinde ve destekleyici tedavilerde oldukça faydalı bir işlemdir. Ozon tedavisinin haftada 2 gün uygulanmasını öneriyoruz. Genelde de 5 ile 10 seans arasında da majör ozon tedavisini öneriyoruz" diye konuştu.

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OZON TEDAVİSİ NEDİR?

Atmosferin üst katmanlarında yer alan ve doğal bir kimyasal bileşik olan Ozon, 3 oksijen atomunun birleşmesi sonucu oluşan bir gazdır. İki atomlu normal atmosferik oksijenin yüksek enerjili hali olduğu için ‘’zenginleştirilmiş oksijen’’ olarak da bilinen ozon, güneşin yaydığı yüksek enerji yüklü ultraviyole ışınlara karşı koruyucu bir filtre mekanizması oluşturarak biyosferdeki biyolojik dengenin korunmasına yardımcı olur.

Özellikle son dönemlerde rutin yöntemlere yardımcı olarak sıkça tercih edilir hale gelen ozon tedavisi, oksijenin triatomik ve kararsız bir formu olan ozon kullanılarak uygulanır. Tedavide kullanılan ozon gazı, tıbbi ozon jeneratörlerinde saf oksijenden üretilmekle beraber bu üretilen ozon, daima oksijen ile karışım halindedir. Aynı zamanda ‘’oksijen terapisi’’ veya ‘’ozon terapisi’’ olarak da nitelendirilen ozon tedavisi, deri hastalıklarından enfeksiyona kadar birçok durum ve hastalığın tedavisinde, doktorların tavsiyeleri doğrultusunda etkili bir rol oynayabilmektedir.

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