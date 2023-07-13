Kaçarken kaza yaptı! Çalıntı otomobille ’dur’ ihtarına rağmen durmadı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkıp devrildi. Çalıntı olduğu iddia edilen araçtan inerek kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis uygulama noktasında uygulama yapan polis ekipleri S.C.G.(17) idaresindeki 06 CJR 546 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, Öğlebeli Kavşağına geldiği sırada refüje çıkarak devrildi.
Çalıntı olduğu iddia edilen araç içerisinde bulunan sürücü S.C.G. ile M.E.Y.,(28) T.C.K.(21) ve A.B.(18) kaza yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Araç otoparka çekilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yunuslar sokaklarda! Huzur ve güvenlik için asayişi sağlıyorlar
Emeklilerin seyyanen ek zam umudu başka bahara mı kaldı?
İstinye Park AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu
Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat falan değilsin!"
Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, çok ilginç görüntüler oluştu
Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!
NATO Zirvesi'nde gündem Arda Güler! "Çok büyük futbolcuymuş!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! Menzil Şeyhi'ne başsağlığı mesajı yayımladı!
Bakan Bolat duyurdu! Türkiye ihracat tarihinde ilk kez yüzde 1 seviyesini geçti!
Memur ve Emekli maaşı zamları meclisten geçti! Teklif kabul edildi!
CHP'de iç savaş sürüyor! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na erkek olsaydı yanıtı!
KAYNAK: İHA