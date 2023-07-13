Kaçarken kaza yaptı! Çalıntı otomobille ’dur’ ihtarına rağmen durmadı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkıp devrildi.

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Kaçarken kaza yaptı! Çalıntı otomobille ’dur’ ihtarına rağmen durmadı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkıp devrildi. Çalıntı olduğu iddia edilen araçtan inerek kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis uygulama noktasında uygulama yapan polis ekipleri S.C.G.(17) idaresindeki 06 CJR 546 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, Öğlebeli Kavşağına geldiği sırada refüje çıkarak devrildi.

Kaçarken kaza yaptı! Çalıntı otomobille ’dur’ ihtarına rağmen durmadı

Çalıntı olduğu iddia edilen araç içerisinde bulunan sürücü S.C.G. ile M.E.Y.,(28) T.C.K.(21) ve A.B.(18) kaza yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Araç otoparka çekilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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KAYNAK: İHA

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