Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan karaciğer nakli bekliyor! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı!

Üstün performansıyla dikkat çeken başarılı aktör Ufuk Özkan'ın son zamanlarda karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği ve önleyici bir tedbir olarak organ nakli talep ettiği belirtildi. Basında çıkan haberlere yanıt veren oyuncu, tedavisinin devam ettiğini ve setlere dönme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

KARACİĞERİMLE İLGİLİ BİR PROBLEM YAŞIYORUM!

Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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