NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!

NATO Liderler Zirvesi'nde Zelenskiy'nin gergin tavırları ve sinirli oluşu diğer liderlerden tepki gördü. NATO liderlerinin Zelenskiy'e kızdığı ve daha sonra sakinleştirdiği ifade edildi.

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NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!

Bloomberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin perde arkasında yaşanan bazı olayları aktardı.

Zirve sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Batı ülkeleriyle olan karmaşık iletişimine dikkat çekilen haberde, Zelenskiy'nin konuşmalarındaki tonun değiştiği belirtildi.

ZELENSKİY'NİN ÜYELİK GERGİNLİĞİ!

11 Temmuz Salı akşamı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin NATO liderleriyle yapacağı toplantı öncesinde oldukça gergin olduğu iddia edildi. Zelenskiy'nin, günün erken saatlerinde ülkesinin NATO üyeliği için net bir zaman çizelgesi talebine isteksiz bir şekilde yanıt verildiği düşüncesiyle sinirlendiği bildirildi.

NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!

NATO LİDERLERİ SİNİRLENDİ!

Zelenskiy'nin bu tepkisi, Rus işgaline karşı Ukrayna'nın savunması için milyarlarca dolarlık silah ve yardım sağlayan ortaklarını rahatsız etti.

Vilnius'taki akşam yemeğinde, liderler Zelenskiy'e net bir mesaj iletmek amacıyla bir araya geldi. Zelenskiy'e sakinleşmesi ve tüm paketi gözden geçirmesi gerektiği konusunda bir uyarı yapıldı.

Ukrayna'ya nihai üyelik için yeniden taahhüt verilirken, G7 ülkelerinden yeni güvenlik garantileri sunulduğu belirtiliyor.

ZELENSKİY SAKİNLEŞTİ!

Raporlara göre, ertesi gün bu mesajın Zelenskiy'e ulaştığı ve onun sakinleştiği gözlemlendi.

Liderler, savaş devam ettiği sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mümkün olmadığını Zelenskiy'e iletti.

Zelenskiy'nin zirvenin ikinci gününde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le düzenlediği basın toplantısında da aynı konulara değinerek, "Savaş sürdüğü sürece NATO'ya üye olamayacağız. Savaş bitince bunun için şartlar sağlanacaktır. NATO'ya üye olabilmemiz için hayatta kalmamız gerekiyor.

Bugün başka ciddi sinyaller gördük. Bugün güvenlik garantileri konusunda uzlaşmaya varmamız, NATO yolunda önemli. NATO üyeleri arasında bizim için tehdit oluşturacak bir üye yok. Biz, garantilerin ve güvenliğin devamlılığını sağlayan bir anlaşma istiyoruz. Sabah yapılan anlaşma bunları sağlayacak gibi görünüyor" açıklamasını yapması, yaşanan krizin çözüldüğüne işaret ediyor.

NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!

AMERİKA MEMNUN DEĞİL!

Raporlara göre, Zelenskiy'nin bir gün önceki tavrı ve açıklamalarının, müzakerelerdeki konumunu güçlendirmek amacıyla planlanmış bir strateji olduğu iddia ediliyor. Bu olayların, Amerikan heyeti tarafından da olumlu karşılanmadığı belirtiliyor.

AMAZON DEĞİLİZ!

Zelenskiy'nin "minnettarsız" duruşu ve sinirli tavrı, sadece ülke liderlerini değil bakanlarını da rahatsız etti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, Ukrayna liderinin açıklamalarına tepki göstererek, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, insanlar yardımlar için minnettarlık görmek istiyor. Zelenskiy sürekli silah listesi veriyor. Biz Amazon mağazası değiliz. Biraz çabalarımızı takdir etmeliler. Ülkeler kendi stoklarından silah, cephane ve askeri teçhizat veriyor. Ukrayna'nın daha fazla müteşekkir olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!

Wallece'nın açıklamaları sorulan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, "İngiltere'ye, Başbakanlara ve Savunma Bakanı'na her zaman minnettar olduk. Çünkü Birleşik Krallık'taki insanlar bize hep destek verdi. Bakan'ın ne demek istediğini ve başka nasıl minnettar olmamız gerektiğini bilmiyorum" dedi.

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