AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girmesi durumunda kokorecin yasaklanmasının gündeme gelmesi ile esnaftan "Adını değiştirir, kokoreci yine yeriz" tepkisi geldi.

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AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girmesi durumunda kokorecin yasaklanmasının gündeme gelmesi ile esnaftan "Adını değiştirir, kokoreci yine yeriz" tepkisi geldi.

Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetlerinden olan kokorecin ise AB gıda yönetmeliklerine uygun olmaması nedeni ile yasaklanması konuşuluyor. AB'ye tam üyelik sürecinde finanstan gıdaya kadar birçok alanda bazı şartları yerine getirmesi beklenen Türkiye'de vazgeçilmez lezzetlerden kokoreç ve sakatatın yasaklanıp yasaklanmayacağı merak konusu oldu.

AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti

"Adını değiştirir, kokoreci yine yeriz"

Kokorecin uzun yıllardır Türk yemek kültüründe önemli bir yiyecek olduğunu belirten işletme sahibi Derviş Ali Şahan, "Avrupa Birliği'ne girsek de biz adını değiştirir kokoreci yine yeriz. Şöyle bir şey de var, Avrupa Birliği'nde yasaklanmış olsa kokoreç satmak için başta Hollanda olmak üzere Avrupa'nın farklı yerlerinde bizden bayilik isteyenler var. Yasaklı bir ürün olsa yurt dışından talepte bulunmazlar. Dışarıda bir rağbet var ki isteniyor. Ayrıca sakatat ürünleri arasında kokoreç yenmeyecek bir ürün değil. Kötü bir ürün olsa kendimiz yemeyiz. Kendi yemediğimiz ürünü müşterimize satmayız. Sağlık Bakanlığı izin vermemiş olsa Ankara'da değil, Türkiye'de satışı yasaklanır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında yer alan Yunanistan'ın kokoreç ile en iyi sakatat yemekleri listesinde ilk sıraya yerleştiğini hatırlatan Şahan, "Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan kokoreci satıyorsa Türkiye'de neden yasaklansın? Avrupa Birliği'ne girsek de kokoreci yine satacağız" diye konuştu.

AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti

"Müdavimi olan çok fazla insan var"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin başlaması ile bazı yasaklamaların geçmiş dönemlerde yine yaşandığını dile getiren kokoreç ustası Ferruh Batuhan Ağaoğlu, "Bunun stresini yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu ürün tüketilmeye devam edecektir. Bu ürünlerin müdavimi olan çok fazla insan var. Aslında bir kültür oluştu. Dükkanlarda, sokakta yerken insanların birbiri ile iletişime geçmesini sağlıyor, etkileşim sağlıyor. Kokorecin vazgeçilecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Atom kokoreç, şiş kokoreç şeklinde çok farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Farklı pişirme yöntemleri ve baharatlar ile farklı damak tatlarına uygun hale getirilebilir" dedi.

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KAYNAK: İHA

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