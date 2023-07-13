İzmirli Kadın avukat evinde başından vurulmuş halde bulundu!

İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay, Karşıyaka ilçesindeki evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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İzmirli Kadın avukat evinde başından vurulmuş halde bulundu!

İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay, Karşıyaka ilçesindeki evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

YAKINLARI CEVAP ALAMAYINCA POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Olay dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'dan (37) haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek genç avukatın evine gitti. Kapıyı çalan yakınları cevap alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Zeliha Ay'ı başından vurulmuş halde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmirli Kadın avukat evinde başından vurulmuş halde bulundu!

OLAYIN İNTİHAR OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre, olayın intihar olabileceğinin değerlendirildiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İHA

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