Yepyeni projelerle dünyanın gençlerini, Gürsu’da buluşturuyor

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası , yepyeni projeler ile ulusal ve uluslararası çapta sayısız faydaya imzasını atmaya devam ediyor.

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Yepyeni projelerle dünyanın gençlerini, Gürsu’da buluşturuyor

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası , yepyeni projeler ile ulusal ve uluslararası çapta sayısız faydaya imzasını atmaya devam ediyor. İlçede Temmuz ayı içerisinde beş ülkeden 45 kişilik bir genç grup hem kamp yapıyor hem de kariyer planlamalarını gözden geçiriyor. Gürsu Belediyesi, farklı ülkelerden farklı eğitimdeki gençlerin hayatlarına unutamayacakları bir deneyim kazandırmış oluyor.

5 ÜLKENİN GENÇLERİNE YEPYENİ KARİYER FIRSATLARI

Gürsu Belediyesi 5-20 Temmuz tarihleri arasında Gürsu Ericek Adrenalin Park'ta Romanya, Portekiz, İspanya, Hollanda ve Türkiye'den gençlerin olduğu 45 kişilik bir grubu ağırlıyor. Gençlik değişim projesi çerçevesinde Eurodesk Gürsu çatısı altında ev sahipliği yapan Gürsu Belediyesi, katılımcılara lojistik destek ve barınma imkanı sağlarken, Bursa'nın tanıtılmasına da katkı koyuyor. Gençlerin kişisel gelişimlerini sağlayacak, ve ilerleyen süreçlerde kariyer planlarında yer alacak bir dizi eğitim ve kampın yapıldığı Gürsu Ericek Adrenalin Park, muhteşem atmosferi ile gençlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yepyeni projelerle dünyanın gençlerini, Gürsu’da buluşturuyor

"DOPDOLU EĞİTİM SEÇENEKLERİ SUNAN PROJELERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ev sahipliği yaptığı proje çerçevesinde gençler ile bir araya geldi. Onların sorularını yanıtlayan Başkan Işık, " Eurodesk Gürsu ile biz bu güne dek yaklaşık 400 öğrenciye ev sahipliği yaptık, yaklaşık 200 gence de yurt dışı fırsatı sunduk. Hem kültür birikimi hem yeni yaşam fırsatları hem de kariyer planlaması için dopdolu eğitim seçenekleri sunan bu projelerimizi çok önemsiyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerin hem Türkiye hem de Bursa ile ilgili olumlu bir algıya sahip olmalarına elçi olmaktan da onurluyuz" dedi.

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KAYNAK: İHA

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