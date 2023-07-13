Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam oranını az bularak memur maaşlarında olduğu gibi yüzde 25'in haricinde seyyanen 8 bin 70 TL emeklilere ilave zam verilmesini açıklamıştı.

BAHÇELİ'NİN TBMM'YE GELMESİ ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ BULUNDU

Bahçeli'nin bu gün külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği İsveç'in NATO üyeliği ve özelliklede emekli maaş oranlarının görüşüldüğü tahmin edilen görüşmeden sonra sürpriz bir şekilde emekli maaş zam oranların görüşüldüğü bu saatlerde TBMM'ye geçerek oturumu izleyecek olması bir çok söylentilere neden oldu.

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Bazı siyasi çevrelerin "siyaset sürprizlerle doludur bahçelinin meclis genel kuruluna gelip görüşmeleri izlemek istemesi bir çok anlam taşıyabilir" ifadelerinde bulundular.

Devlet Bahçeli emeklilere yapılan zammı az buluşmuştu, Emeklilerin gözü kulağı mecliste, emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek! Gündem emeklilere seyyanen zam