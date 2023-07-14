Kağıthane’de kuyumcuya lüks ciple geldiler, 2 milyon liralık vurgun yaptılar!

Kağıthane'de maskeli 4 kişi, lüks ciple gelerek girdikleri kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık altın çaldı.

YAYINLAMA
Google News
Kağıthane’de kuyumcuya lüks ciple geldiler, 2 milyon liralık vurgun yaptılar!

Kağıthane'de maskeli 4 kişi, lüks ciple gelerek girdikleri kuyumcu dükkanında 2 milyon liralık altın çaldı. Kepengin anahtarını kopyalayarak içeri rahatlıkla giren maskeli hırsızlar, altınları çaldıktan sonra geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı.

LÜKS CİPLE SOYGUNA GELDİLER

Soygun, saat 02.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks ciple caddeye gelen maskeli 4 kişi etrafı kolaçan ettikten sonra dükkana yöneldi. İddiaya göre, kuyumcunun kepenginin zorlanmadığı olayda soyguncular kapıyı tekmelerle açtı. İçeri giren soyguncular, kısa sürede tezgahın arkasında ve çekmecelerde bulunan yaklaşık 2 milyon liralık altın ve ziynet eşyalarını alarak geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı.

Kağıthane’de kuyumcuya lüks ciple geldiler, 2 milyon liralık vurgun yaptılar!

SOYGUNU YOLDAN GEÇEN TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖRDÜ

Soygunu gören taksi şoförü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı önünde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, dükkan sahibine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çekmece ve masada bulunan altınları alan soyguncuların, kasalara dokunmadığı anlaşıldı.

KEPEGİN ANAHTARINI KOPYALADILAR

Yaklaşık 2 milyon liralık soygun yapan maskeli 4 kişinin, dükkanın kepengini kopyaladıkları anahtarla açtıkları, daha sonra giriş kapısını tekmeleyerek içeri girdikleri iddia edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede de kepengin zorlanmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan maskeli 4 soyguncuyu arama çalışmaları sürüyor.

14 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?14 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Ülke Geneli 14 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak!Ülke Geneli 14 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak!

Neşet Ertaş Kimdir? Neşet Ertaş Türküleri Nelerdir?Neşet Ertaş Kimdir? Neşet Ertaş Türküleri Nelerdir?

Doktorların Önerdiği En İyi Güneş Kremi Nedir? Doktorlar Hangi Marka Güneş Kremi Öneriyor?Doktorların Önerdiği En İyi Güneş Kremi Nedir? Doktorlar Hangi Marka Güneş Kremi Öneriyor?

Son Dakika! Umutlar başka bahara kaldı, Emekliye yüzde 25 zam düzenlemesi TBMM'den geçtiSon Dakika! Umutlar başka bahara kaldı, Emekliye yüzde 25 zam düzenlemesi TBMM'den geçti

Kabızlığa Ne İyi Gelir? Kabızlık Acilen Nasıl Giderilir?Kabızlığa Ne İyi Gelir? Kabızlık Acilen Nasıl Giderilir?

Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir? Defne Yaprağı Nedir?Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir? Defne Yaprağı Nedir?

Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldiDevlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi

Emekli maaşı zammı son dakika! Emekli maaşına seyyanen zam yapıldı mı? İşte Son durumEmekli maaşı zammı son dakika! Emekli maaşına seyyanen zam yapıldı mı? İşte Son durum

İBB AKOM'dan son dakika uyarısı! Saat verdiler! Kavurucu çöl sıcakları Türkiye'deİBB AKOM'dan son dakika uyarısı! Saat verdiler! Kavurucu çöl sıcakları Türkiye'de

Çevreye yayılan kötü koku vatandaşları panikletti! Ekipler, kokunun geldiği eve girince gördükleri karşısında şok oldu!Çevreye yayılan kötü koku vatandaşları panikletti! Ekipler, kokunun geldiği eve girince gördükleri karşısında şok oldu!

Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisiNalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi
Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi
Yol verme kavgasında bıçak çekildi! Zanlı ölenin kendi kendini bıçakladığını iddia etti
Yol verme kavgasında bıçak çekildi! Zanlı ölenin kendi kendini bıçakladığını iddia etti
Bariyerlere saplanan otomobilde can verdi!
Bariyerlere saplanan otomobilde can verdi!
45 yolcuyu ayağa kaldırdı! Mersin-İstanbul otobüsünde tahta kurusu paniği
45 yolcuyu ayağa kaldırdı! Mersin-İstanbul otobüsünde tahta kurusu paniği
Son Haberler
Araçlarını İSPARK'a bırakanlar dikkat! Dev zam 1 Ağustos'ta yürürlükte! En yüksek 130 TL oldu!
Araçlarını İSPARK'a bırakanlar dikkat! Dev zam 1 Ağustos'ta yürürlükte! En yüksek 130 TL oldu!
SSK, BAĞ-KUR, Tarım ve Memur emeklilerinin alacağı maaşlar belli oldu, İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli aylıkları
SSK, BAĞ-KUR, Tarım ve Memur emeklilerinin alacağı maaşlar belli oldu, İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli aylıkları
Güney Kore’de sel başkenti karanlığa gömdü: 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı
Güney Kore’de sel başkenti karanlığa gömdü: 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı
Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım
Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım
Kapıkule’de operasyon! CNC makinesi içerisine 133 kilogram esrar gizlediler
Kapıkule’de operasyon! CNC makinesi içerisine 133 kilogram esrar gizlediler
Çevreye yayılan kötü koku vatandaşları panikletti! Ekipler, kokunun geldiği eve girince gördükleri karşısında şok oldu!
Çevreye yayılan kötü koku vatandaşları panikletti! Ekipler, kokunun geldiği eve girince gördükleri karşısında şok oldu!
Çok Okunanlar
Emeklilere yapılan zam TBMM'den geçti! İşte kimler ne kadar maaş alacak?
Emeklilere yapılan zam TBMM'den geçti! İşte kimler ne kadar maaş alacak?
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
14 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
14 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Brad Pitt'den şok açıklama! Dünyanın en ünlü çifti kanlı bıçaklı oldu!
Brad Pitt'den şok açıklama! Dünyanın en ünlü çifti kanlı bıçaklı oldu!
Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi
Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi
Eşme’de kumar baskını! Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Eşme’de kumar baskını! Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!