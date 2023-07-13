Çevreye yayılan kötü koku vatandaşları panikletti! Ekipler, kokunun geldiği eve girince gördükleri karşısında şok oldu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde çevreye yayılan kötü koku sonrasında harekete geçen ekipler, kokunun geldiği eve girince korkunç görüntüyle karşılaştı.

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Çevreye yayılan kötü koku vatandaşları panikletti! Ekipler, kokunun geldiği eve girince gördükleri karşısında şok oldu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde çevreye yayılan kötü koku sonrasında harekete geçen ekipler, kokunun geldiği eve girince günler önce hayatını kaybetmiş bir kadının cesedi ile karşılaştı. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının ölümü ile ilgili tahkikat başlatılırken, acı olay şehirdeki apartmanlarda her geçen gün yok olmaya yüz tutan komşuluk ilişkilerinin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

MAHALLE SAKİNLERİ YOĞUN KOKUDAN ÇOK RAHATSIZ OLDU

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2022 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın beşinci katındaki bir daireden çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Kokuyu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdiven yardımı ile balkondan içeri girdi. Ekipler, içeride bir kişiyi hareketsiz buldu. Kapının açılması ile birlikte eve giren sağlık ekipleri, yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu tahmin edilen kadının kimliği belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevreye yayılan kötü koku vatandaşları panikletti! Ekipler, kokunun geldiği eve girince gördükleri karşısında şok oldu!

EKİPLER KOKU GELEN EVE GİRİNCİ ŞOK GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI

Koskoca apartmanda günler önce bir kişinin hayatını kaybetmesi, olayın çevreye yayılan kötü kokudan fark edilmesi ve ölü bulunan kadının kimse tarafından tanınması da apartmanlardaki yok olan komşuluk ilişkilerini de gözler önüne serdi. Kadının cesedi olay yeri incelemesinin ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında apartmandan alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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