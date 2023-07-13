Eşme’de kumar baskını! Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

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Eşme’de kumar baskını! Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan kişiler hakkında idari işlem yapıldı.

KUMAR MASASINDAKİ PARALARA EL KOYULDU

Eşme İlçesi Şehit Alibey Mahallesinde bulunan bir kahvehaneye gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi kumar oynarken suçüstü yapıldı. Kahvehane işletmecisine ise kumar oynamak ve oynatmaya yer temin suçundan idari işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan baskın sırasında, şahısların aralarında oyun oynadığı ve masanın üzerinde toplamda 5 bin 950 TL ve 1 adet zar olduğu, şahısların kumar oynadığı tespit edildi.

Eşme’de kumar baskını! Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Masada bulunan 5 bin 950 TL paraya el konulurken, kumar oynayan 5 kişiye idari para cezası uygulandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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KAYNAK: İHA

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