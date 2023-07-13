CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde iş birliği yapmaya hazırlanıyor, parti yetkilileri bir araya gelerek görüştü

CHP ve İYİ Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları bir araya geldi. Görüşme talebi CHP'den geldi. Önümüzdeki süreçte Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında da görüşme olabileceği belirtildi.

Yerel seçim süreci yaklaşırken, CHP ile İYİ Parti arasında kritik bir temas gerçekleşti. Habertürk'ün haberine göre, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME TALEBİ CHP'DEN GELDİ

Görüşme talebinin CHP'li Akın'dan geldiği; çarşamba günü iki ismin İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştüğü ifade edildi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede yerel seçimler dahil siyasetin sıcak başlıklarının memleket meselelerinin görüşüldüğü belirtildi.

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YAKINDA KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ OLABİLİR

İki kurmayın görüşmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bir süre sonra bir araya gelebileceği belirtiliyor.

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