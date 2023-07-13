Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi

Türkiye Jokey Kulübü tarafından dünya standartlarında eğitim almış nalbantlar yetiştirmek için Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde nalbantlık eğitim programı düzenlenecek.

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Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi

Türkiye Jokey Kulübü tarafından dünya standartlarında eğitim almış nalbantlar yetiştirmek için Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde nalbantlık eğitim programı düzenlenecek.

EĞİTİM SÜRESİNCE MASRAFLAR TJK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Türkiye Jokey Kulübü, atçılık sektöründe önemli bir yeri olan nalbantlık mesleğini yapmak isteyen gençlere önemli bir fırsat sundu. Sektördeki hizmet kalitesinin artırılması ve dünya standartlarında eğitim almış nalbantlar yetiştirmek için Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde nalbantlık eğitim programı düzenlendi. 5 Temmuz'da başlayan kurs başvuruları, ay sonuna kadar sürecek. 7 aylık eğitimlere katılacak adayların tüm masrafları TJK tarafından karşılanacak, aylık bin 500 Türk Lirası da burs verilecek. Adaylar, mezuniyet tarihinden itibaren en az 3 yıl boyunca TJK bünyesinde çalışacak.

Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi

Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek nalbantlık kursuna ilişkin TJK" dan yapılan açıklamada, söz konusu eğitimlerin dünyanın önde gelen nalbantlık okullarından biri olan Kentucky Horseshoeing School'da eğitmenlik yapan ve aynı zamanda okulun kurucusu ve sahibi olan Mitch Taylor ve ekibi tarafından verileceği ifade edildi.

MASRAFLAR KARŞILANACAK, BURS VE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Açıklamada, "Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi, Karacabey Pansiyon Hara sınırları içinde 2022 yılında seyisbaşı (çalıştırıcı seyis) eğitimine başlamış olup, sektördeki hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede dünya standartlarında eğitim almış nalbantlar yetiştirmek amacıyla Nalbant Eğitmeni Mitch Taylor tarafından "nalbantlık kursu" açılması planlanmıştır. Kurs başvuruları 5 Temmuz 2023 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde eğitim verilecek nalbant kursiyerlerinin eğitim süresi 7 ay olacaktır. Kurs yatılı olup, kurs süresince kursiyerlerimizin tüm eğitim ve iaşe masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanacaktır. Ayrıca eğitim süresi boyunca, zaruri masraflarını karşılamaları amacıyla kursiyerlere aylık bin 500 Türk Lirası burs verilecektir. Söz konusu nalbantlık kursundan mezun olanlar, mezuniyet tarihinden itibaren en az 3 yıl süre boyunca TJK bünyesinde çalışmak zorundadır. Aksi halde kendisi için yapılan tüm kurs masraflarını Türkiye Jokey Kulübü'ne ödemek zorundadır. Başvuru merkezleri Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi, İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi, Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa hipodromlarıdır" denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru için gereken şartlar arasında başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak, ilköğretim (8 yıllık) mezunu olmak veya mevcut 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim sisteminin 2. kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak, nalbantlık mesleğini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı bulunuyor. Başvuru için gerekli olan evraklar arasında ise başvuru merkezlerinden temin edilecek başvuru formu, 4,5 cm x 6 cm boyutlarında iki adet vesikalık fotoğraf, bir adet fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi, ilköğretim diplomasının aslı veya onaylı sureti veya mevcut 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim sisteminin 2. kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamladığına dair öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti ve resmi kuruma verilmek üzere arşiv kayıtlı adli sicil belgesi yer alıyor.

ADAYLAR SINAVLA GEÇECEK

Şartları taşıyan adaylar, TJK yetkilileri huzurunda "Kursiyer Başvuru Formu'nu doldurarak, gerekli belgeler ile birlikte müracaat edebilecek. Ön eleme sonucu uygun bulunan adaylar, daha sonra belirlenecek ve ilan edilecek tarihte bedeni yetenek sınavı, ilköğretim konularını kapsayan yazılı sınav ve sözlü sınava tabi tutulmak üzere Bursa Karacabey'de bulunan Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'ne davet edilecek. Başvurular, 5-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne hafta içi, diğer başvuru merkezlerine ise haftanın her günü 10.00-17.00 saatleri arasında yapılabilecek.

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KAYNAK: İHA

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