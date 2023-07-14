Başkan Süer mesaj yayımladı: “Türkiye tek yürek olmuştur”

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"ATAMIZIN EMANET ETTİĞİ ÜLKEMİZİ İLELEBET SAHİPLENECEĞİZ"

15 Temmuz darbe girişimini kınayan VANTB Başkanı Nayif Süer, "Türkiye 100 yılının kahramanları, ülkemiz için tek yürek olarak milletimiz ve devletiyle birlikte destan yazmıştır. Yüreği elinde Türkiye için mücadele eden milli irademiz, dünyaya örnek olmuştur. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün demokrasiye ve hukuki devleti yapısına kasteden hain darbe girişimini unutmadık. Halen hafızalarımızda olan darbeye karşı, demokrasinin ve milletimizin iradesinin üstün olduğu ortaya konmuştur. Bizler de TOBB ve oda-borsa camiası olarak milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyük Türkiye ancak büyük bir dayanışma ruhu ile meydana gelir. Ülkemizin her anlamda istenen düzeye gelebilmesi için dur durak bilmeden yol alacağız. Atalarımızın bizlere emaneti olan ülkemizi ilelebet sahipleneceğiz. Türkiye darbelerle değil, demokrasiyle anılmalıdır. Tarih ve destan yazan milletimiz, demokrasi ve geleceğimiz için can vermiştir. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

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