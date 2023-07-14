Kapıkule’de operasyon! CNC makinesi içerisine 133 kilogram esrar gizlediler

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilogram esrar yakaladı.

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Kapıkule’de operasyon! CNC makinesi içerisine 133 kilogram esrar gizlediler

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilogram esrar yakaladı.

CNC MAKİNESİNE GİZLEDİKLERİ UYUŞTURUCU MADDE X-RAY TARAMASINA TAKILDI

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde yürüttükleri operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi neticesinde, araç fiziki kontrollerin yapılması amacıyla arama hangarına alındı.

Kapıkule’de operasyon! CNC makinesi içerisine 133 kilogram esrar gizlediler

NARKOTİK KÖPEĞİ CNC MAKİNESİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIP TEPKİ VERDİ

Yapılan kontroller esnasında hassas burunlu narkotik köpeğinin aracın yükü olan CNC makinesi üzerinde yoğunlaşıp tepki vermesi üzerine, ekiplerce makine kapağı açıldı. Makinenin içerisinde çeşitli bölgelerine gizlenmiş siyah naylona sarılı halde, şeffaf poşetler içinde yeşil renkte bitkiler tespit edildi.

Bitkilerden alınan numuneler test edilerek esrar cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Bulunan esrarın toplam 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilogram olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla uyuşturucu maddeye el konuldu.

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KAYNAK: İHA

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