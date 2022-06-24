Seversin dizisinin Tolga'sı Burak Yörük'ün sevgilisini gören hayran kaldı! Güzelliğiyle büyüledi! Dönüp dönüp tekrar baktırdı!Gamze Özçelik aslen bakın nereli çıktı! Duyan kahkahayı patlattı! İşte, Arka Sokaklar Zeynep Komiser'in memleketiEmekli maaş zammı 2022 ne kadar olacak? Emekli maaş hesaplama 2022 nasıl yapılır?Kim Kardashian'ın vajina açıklaması merak uyandırdı! Konudan muzdarip kadınlara müjdeyi verdi! "Üzgünüm beyler"Abdulkadir Selvi'den çarpıcı iddia! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını açıklayacağı tarih belli oldu!Baş belası gözeneklerden kurtulmanın 12 adımı!Tepemize çıktılar! Afgan kız "Ülkeniz batacak" sözleriyle gündem olmuştu! Utanmadan bir paylaşım daha yaptı! "Türklerin salak olduğunu biliyordum""CHP çizgisini kaybetmiş durumda" diyen Tuğçe Kazaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri dikkat çekti! "Bunun için hazır bir lider"Süper Lig ve TFF 1.Lig'in yayıncı kuruluşu belli oldu! BeIN Media ile 2 milyon 200 milyon TL'lik anlaşma yapıldı24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Borsa İstanbul verileri açıklandı! Hangi şirketler daha çok kazandırdı? İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul verileri açıklandı! Hangi şirketler daha çok kazandırdı? İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul endeksleri, güne yüzde 0,45 artışla başlayıp , 11,55 değişimle 2.554,76 oldu. Açıklanan güncel verilere göre bazı şirketler yatırımcılarını sevindirirken bazı şirketler yatırımcılarını üzdü.

Borsa İstanbul verileri açıklandı! Hangi şirketler daha çok kazandırdı? İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul endeksleri 24 Haziran 2022 Cuma gününe yükselişle başladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul 100 verileri, güne yüzde 0,45 artışla başlayıp ,11,55 değişimle 2.554,76 oldu. Hangi şirketlerin daha çok kazandırıp, hangi şirketlerin kaybettirdiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Borsa İstanbul verileri açıklandı! Hangi şirketler daha çok kazandırdı? İşte güncel BİST verileri...

EN ÇOK KAZANDIRAN FİNANSAL KİRALAMA OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08'le finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,86'yla iletişim oldu.

Borsa İstanbul verileri açıklandı! Hangi şirketler daha çok kazandırdı? İşte güncel BİST verileri...

EN ÇOK KAZANDIRAN ŞİRKET MAKIM MAKINE OLDU

Analistler, küresel pay piyasalarında, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işareti ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini açıkladı.

Borsa İstanbul verileri açıklandı! Hangi şirketler daha çok kazandırdı? İşte güncel BİST verileri...

Günün en çok kazandıran şirketleri; Makim Makine, Lider Faktöring ve Baştaş Başkent Çimento oldu.  Günün en çok kaybettiren şirketleri ise; Senkron Siber Güvenlik Yazılım, Mazhar Zorlu Holding ve Viking Kağıt oldu.

{TITLE_STRIP}Borsa yatırımcılarını sevindirdi ! BİST endeksleri güne nasıl başladı? İşte en çok kazandırıp en çok kaybettiren hisseler!

{TITLE_STRIP}Borsa yatırımcılarını üzen haber! BİST verileri düşüşte! İşte güncel BİST verileri...

{TITLE_STRIP}Borsa yükselişte! Yatırımcılar mutlu! İşte güncel BİST verileri...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT