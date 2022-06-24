Borsa İstanbul verileri açıklandı! Hangi şirketler daha çok kazandırdı? İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul endeksleri 24 Haziran 2022 Cuma gününe yükselişle başladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul 100 verileri, güne yüzde 0,45 artışla başlayıp ,11,55 değişimle 2.554,76 oldu. Hangi şirketlerin daha çok kazandırıp, hangi şirketlerin kaybettirdiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN FİNANSAL KİRALAMA OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08'le finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,86'yla iletişim oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN ŞİRKET MAKIM MAKINE OLDU

Analistler, küresel pay piyasalarında, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işareti ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini açıkladı.

Günün en çok kazandıran şirketleri; Makim Makine, Lider Faktöring ve Baştaş Başkent Çimento oldu. Günün en çok kaybettiren şirketleri ise; Senkron Siber Güvenlik Yazılım, Mazhar Zorlu Holding ve Viking Kağıt oldu.

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