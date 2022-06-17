Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Borsa İstanbul verileri güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 2.493,55 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,19 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 2.493,55 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,52'yle finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,14'le spor oldu.

GÜNÜ AZALIŞLA TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,81 azalışla 2.485,36 puandan tamamladı.

Analistler, sıkılaştırıcı para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyleyerek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Bugün ayrıca, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.520 puanın direnç konumunda bulunduğunu açıkladı.

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