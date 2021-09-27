Boru Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Boru Kaynakçısı Maaşları, ve İş İlanları

Boru Kaynakçısı görev tanımı nedir, Boru Kaynakçısı ne iş yapar, Boru Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boru Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boru Kaynakçısı Tanımı;

Metal boru ve bağlantı elemanlarını seçen, kaynağa hazırlayan ve kaynak işlemini gerçekleştiren kişidir.

Boru Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Boru Kaynakçısı Maaşları

Boru Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 3.960 - TL’dir. En düşük Boru Kaynakçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Boru Kaynakçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Boru Kaynakçısı Ne İş Yapar?

Boru Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel koruyucularını (iş tulumu, kask, gözlük, eldiven vb.) giymek,

b) Günlük iş talimatında istenilen ürüne yönelik gerekli malzemeleri hazırlamak,

c) Kaynatılacak parçaları (boru vb.) çeşitli el aletleri ve ölçme aletleri kullanarak talimatta yer alan isteğe uygun şekilde hazırlamak (kaynak ağzı, kaynak pozisyonu, kaynak yapılacak ortam),

d) Kaynak yapılacak parçaya (boru vb.) (şekli, kalınlığı, pozisyonuna) göre kaynak makinesini hazırlamak ve çalışır hale getirmek,

e) Kaynatılacak malzemenin cinsine göre uygun elektrot, amper ayarlarını yapmak,

f) Kaynağa başlamadan önce çevreyi kontrol etmek ve yanıcı, parlayıcı çabuk tutuşan malzemeleri uzaklaştırmak suretiyle güvenlik tedbirlerini almak

g) Uygun şekilde kaynak işlemini yapmak,

h) Kaynak işlemi biten parçayı el göz kontrolünden geçirerek pürüz ve bozuklukları uygun el aletleri kullanarak gidermek,

i) Kullanılan malzeme ve ortamın düzenini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boru KaynakçısıMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Boru Kaynakçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Boru Kaynakçısı mesleğinin meslek kodu 7212.18 olarak belirlenmiştir



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