Boşandığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!

Nevşehir’de aracın önüne geçerek eski eşinin bulunduğu aracı durduran Sami K. eski eşini araçtan indirmeye çalıştı. Araçtan inmek istemeyen Pınar Ç. daha sonra çantasından çıkarttığı silah ile eski eşine ateş etti.

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Boşandığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!

Nevşehir’de boşandığı karısı Pınar Ç. tarafından vurulan Sami K. ağır yaralandı.
Olay bu gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halinde olan Sami K. başka bir araçta boşandığı eşi Pınar Ç.’yi gördü.

Boşandığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!

Aracın önüne geçerek eski eşinin bulunduğu aracı durduran Sami K. eski eşini araçtan indirmeye çalıştı. Araçtan inmek istemeyen Pınar Ç. daha sonra çantasından çıkarttığı silah ile eski eşine ateş etti.

Boşandığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!

Olayın yaşandığı anda devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla ağır yaralanan Sami K. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken Pınar Ç. ve erkek arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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