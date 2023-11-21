Sancaktepe'de feci kaza! Talihsiz kadın İETT otobüsünün altında kaldı!

Sancaktepe'de Yenidoğan peronlarda meydana gelen kazada, bir kadın karşıya geçmek isterken İETT otobüsünün altında kaldı.

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Sancaktepe'de feci kaza! Talihsiz kadın İETT otobüsünün altında kaldı!

Sancaktepe'de bir kadın İETT otobüsünün üzerinden geçmesi sonucu öldü.

Olay saat 06.00 sularında Yenidoğan peronlarda meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan S.A., perona girmekte olan 34 HKZ 115 plakalı İETT otobüsünün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sancaktepe'de feci kaza! Talihsiz kadın İETT otobüsünün altında kaldı!

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kadının cesedi ambulansla morga kaldırılırken otobüs şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Taha Uymaz, "Ben yukarıdan gidiyordum, kurye motoru ile paket dağıtacaktım. Abla birden karşıya geçecekti, şoför fark edemedi frene bastı. Kadın geri atılmaya çalıştı, kaçamadı. Otobüsün altında kaldı, bacakları ayrıldı. Otobüs şoförü korkudan ne yapacağını şaşırdı, bayıldı. Nabzını ölçtüler ölmüş dediler." dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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