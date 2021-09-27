Boyacı-Metal Maaşı Ne Kadar? 2021 Boyacı-Metal Maaşları, ve İş İlanları

Boyacı-Metal görev tanımı nedir, Boyacı-Metal ne iş yapar, Boyacı-Metal olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyacı-Metal mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyacı-Metal Tanımı;

Değişik tip ve özelliklerdeki metallerin dış yüzeylerinin boyanması ve fırında kurutulması işlerini yapan kişidir.

Boyacı-Metal Maaşı Ne Kadar? 2021 Boyacı-Metal Maaşları

Boyacı-Metal maaşı ortalama aylık 3.950- TL’dir. En düşük Boyacı-Metal maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.980- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyacı-Metal iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Boyacı-Metal Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Boyacı-Metal Ne İş Yapar?

Boyacı-Metal, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek ürün tiplerini yüzeyine uygulanacak renkleri ilgili bölümden öğrenmek,

b) Ürün talimatına uygun boya karışımını ve boya tankını kullanıma hazırlamak,

c) Pnömatik tabancayı kullanıma hazırlamak,

d) Boyama kabinini ve kabin şebeke suyunu hazırlamak,

e) Konvör bandı ve kullanılacak kancaları hazırlamak,

f) Boya kurutma fırınının ayarlarını yapmak,

g) Boyama işlemlerini sürekli ve düzenli olarak yerine getirmek,

h) Tanktaki boya miktarını kontrol etmek, boya seviyesi azaldığında kazana boya ilave etmek,

i) Gerekli boya ve hata kontrollerini yapmak,

j) Boyanan fırına iletilmesini ve fırınlanmasını sağlamak,

k) Uygunsuz ürünleri ayırmak,

l) Çalışmayla ilgili formları doldurmak,

m) Çalıştığı alanın genel tertip ve düzenini sağlamak,

n) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boyacı-MetalMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sprey Boyacılar Ve Cilalama İşlerinde Çalışanlar

Türk Meslekler sözlüğünde Boyacı-Metal mesleğinin meslek kodu 7132.04 olarak belirlenmiştir



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