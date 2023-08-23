Böyle fikir görülmedi! Hurdalardan topladığı LPG tanklarını barbeküye dönüştürüp satıyor

Tokat'ta demir doğrama ustası, internetten izlediği barbekü videolarından edindiği fikirle hurdalardan temin ettiği LPG tanklarını barbeküye dönüştürüp yeni bir kazanç kapısı oluşturdu.
Hurda araçlardan topladığı LPG tanklarını kaynakla şekil verip, dönüştürdüğü barbeküler yoğun taleple satılıyor.
Geliştirdiği tasarımla müşterilerin dikkatini çekerken, hurda mazemelerle yaptığı barbeküler geri dönüşüme katkı sağlıyor.
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KAYNAK: İHA