Böyle sorumsuzluk görülmedi! Dondurma sırasında çocuğunu unuttu!

Bursa’nın tarihi çarşısında bulunan bir dondurma dükkanında akılalmaz bir olay yaşandı. Dondurmacının önünde arabasıyla bebeği bırakan anne aniden ortadan kaybolunca; arabasında oturan bebek ortada kaldı. Dükkan sahipleri ve çalışanların dikkati sonucu koruma altına alınan bebeğin ağlamaması için çalışanlar bebeğe dondurma külahı verip onunla sohbet etti.

ANNE TEPKİ GÖRDÜ

İş yeri sahibi kalabalığa bir bebeğin kaybolduğunu duyursa da bebeğin sahibi çıkmadı. Esnafların polise haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen görevliler bebeği teslim alacakken aile geldi. Bebeği teslim almak isteyen aileye kimlik sorgulaması yapıldı. Kimlik sorgulamasının ardından bebeği alan aile aynı dondurmacıda oturmaya devam etti. Dondurma almaya gelen başka bir kadın ise anneye tepki gösterdi.

"UNUTULDUKTAN SONRA AİLE GELDİ, YİNE BURADA OTURDULAR"

Bebeği fark eden iş yeri çalışanı Yiğit Polat, akşam saatlerinde dondurma sırası olduğunu ve bebek arabasını fark ettiklerini dile getirdi. Kuyruktakilere ve çevredekilere bebeğin kimin olduğunu sorduklarını ifade eden Polat, hiçbir vatandaştan ses çıkmadığını kaydetti. Bebeğin 25- 30 dakika kendilerinde kaldığını belirten Polat, bu sırada polislerin geldiğini söyledi. Polat, "Ekipler bebeği alacağı sırada ailesi geldi. Polis ekipleri ailenin kimlik kontrolünü yaptıktan sonra ailesine teslim ettiler. Sonra da aile gelip buraya oturdular" dedi.