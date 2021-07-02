Başrolünde Emre Kıvılcım'ın yer aldığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin sezona ara vereceği konuşuluyor. Diziyi severek izleyen seyirciler dizinin ne zaman sezon finali yapacağını merak ediyor. Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali mi yapıyor, sezon finali ne zaman? Bozkır Arslanı Celaleddin yeni sezon ne zaman? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR, SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali yapacağı konuşuluyor. Tarihi bir dönemi konu edinen dizinin Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yapıyor.

Kadrosunda Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan, Kaan Yalçın, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi önemli isimler yer alıyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 2 Temmuz Cuma akşamı 7. bölümüyle sezon finali yapıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Bilgi gelir gelmez haberimiz güncellenecektir...

KONUSU

Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

SEZON FİNALİNDE NE OLACAK?

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.