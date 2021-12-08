Bakan Adil Karaismailoğlu'nun verdiği müjdenin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırma gerçekleştiriyorlar. BTK işçilerine yüzde 70'e varan zamlar yapılacak. BTK'nın anlamını bilmeyenler de bu kavramı araştırıyorlar. Bu bağlamda, BTK ne demek, açılımı nedir? BTK işçileri hangileridir, maaşları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

BTK MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu zam açıklamasında bulundu. Karaismailoğlu, Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik" ifadesi kullandı.

BTK NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaca BTK), Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur.

Telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması ile doğan düzenleme ve denetleme ihtiyacını karşılamak üzere kurulan kurumla ilgili kanunlar ve kanun değişiklikleri şöyle özetlenebilir:

2813 sayılı, 5 Nisan 1983 tarihli Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapan 27 Ocak 2000 tarihli, 4502 sayılı kanun ile "Telekomünikasyon Kurumu" kurulmuştur.

5809 sayılı ve 10 Kasım 2008 tarihli, Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir.

Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır. 5018 sayılı kanunda düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında gösterilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile elektronik haberleşme ve ileşitim sektöründe denetleme, düzenleme, uzlaştırma ve yetkilendirme yapmaktadır.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Ağustos 2016'ya kadar bu kurum başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermiş ve lağvedildikten sonra görevlerinin tamamı BTK'ye devredilmiştir. Kurum kamu tüzel kişiliğine haiz olup idarî ve mali özerkliğe sahip özel bütçelidir. BTK ile Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurul Başkanı kurumun en üst idarî amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi başkana aittir. Kurum personeli ücret, sosyal ve diğer mali haklar ile 5809 sayılı Kanunda yer alan hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tâbidir. Hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı hallerde, ülke genelinde toplam sayısı onu geçmemek üzere, bölge müdürlükleri kurabilen kurumun halen 9 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.