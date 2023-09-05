Bu fırsatı kaçırmayın! THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, zaman zaman belli tarih aralıklarında ucuz bilet kampanyaları düzenleyerek halkın daha ucuz uçmasına olanak veriyor. Bu kampanyalarına bir yenisini ekleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarına erken rezervasyon indirimi yaptı. İşte detaylar.

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Bu fırsatı kaçırmayın! THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları yeni kampanya gerçekleştirdi. THY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarda erken rezervasyon yapanlara 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş hakkı tanıyacak.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

5-7 Eylül 2023 tarihinde alınacak biletler ise 1 Aralık 2023 - 30 Mart 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilebilecek.

Bu fırsatı kaçırmayın! THY'den ucuz bilet kampanyası

İstanbul ve Antalya havalimanlarından KKTC varışlı ya da kalkışlı uçuşlar için kampanya geçerli olacak.
Kampanya kapsamında biletler vergiler hariç EcoFly için 449 TL, ExtraFly için 779 TL, PrimeFly için 849 TL olarak satışa sunulacak.

Kampanya 28 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olmayacak.

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