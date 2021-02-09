Bu hafta EDHO var mı 9 Şubat 2021Salı ? Bu akşam var mı? EDHO yok mu? Bugün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı?

ATV ekranlarında Salı günleri ekranlara gelen başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 9 Şubat 2021 Salı gününün yayın akışında yer almadı.

BU HAFTA EDHO VAR MI 9 ŞUBAT 2021 SALI ? BU AKŞAM VAR MI? EDHO YOK MU?

9 Şubat 2021 Salı gününde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi ekranlara gelmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Çeyrek Final müsabakasının dizinin olduğu güne denk gelmesi nedeniyle söz konusu saatte bu akşam Fenerbahçe - Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 9 Şubat Salı (bu akşam) ATV de yayınlanmayacak. Dizinin yayın saatinde Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı izleyici ile buluşacak. Dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.