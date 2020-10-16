Bu hafta hangi filmler vizyona girecek

"BİNA" ORÇUN BERHAM / YERLİ

Orçun Behram'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Bina"nın başrollerinde İhsan Önal, Gül Arıcı, Levent Ünsal, Enis Yıldız ve Işıl Zeynep yer alıyor. Film, medyayı kontrol etmek amaçlı yeni yayın sistemini yaşadığı binaya kurmaya gelen devlet memurunun beklenmedik ölümüne şahit olan bir apartman görevlisini odağına alıyor.

Aynı zamanda "39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışması’na iz bırakan filmlerden Bina, “beden korkusu" nu atmosferik bir anlatıyla işliyor. Onat Kutlar anısına verilen jüri özel ödülüne layık görülen film, en iyi görüntü yönetmeni (Engin Özkaya) ve en iyi özgün film müziği (Can Demirci) ödüllerini de kaptı. Festivalin Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü de Orçun Behram ve Bina’nın oldu."

ALONE " TEK BAŞINA"

John Hyams'ın yönetmenliğini üstlendiği; Jules Willcox, Marc Menchaca, Anthony Heald ve Jonathan Rosenthal'ın rol aldığı "Tek Başına" izleyici ile buluşacak. Senaryosu Mattias Olsson'a ait gerilim türündeki film; kocasını kaybettikten sonra yeni bir başlangıç için taşındığı şehirde kaçırılan bir kadının, tutulduğu insanlıktan uzakta olan bir kulübeden kaçma çabasını anlatıyor.

THE REST OF US "GERİYE KALNLAR"

Heather Graham, Sophie Nelisse, Jodi Balfour, Charlie Gillespie ve Tameka Griffiths'ın başrollerinde yer aldığı "Geriye Kalanlar" ın yönetmenliğini ise Kanada asıllı Aisling Chin-Yee üstlendi. Kanada yapımı film; beklenmedik şekilde birlikte yaşamak durumunda kalan iki kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

"PALAROİD"

Kathryn Prescott, Tyler Young, Samantha Logan, Keenan Tracey ve Priscilla Quintana gibi isimlerin rol aldığı "Polaroid", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Lars Klevberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım; eski bir polaroid fotoğraf makinesiyle fotoğrafı çekilen herkesin korkunç bir şekilde öldürülmesini konu alıyor. ABD, Kanada ve Norveç ortak yapımı filmin senaryosu Amerikan stand-up çizgi roman ve televizyon sunucusu Blair Butler'a ait.

TWİN PEAKS: FİRE WALK WİTH ME "İKİZ TEPELER: ATEŞE BENİMLE YÜRÜ "

Sheryl Lee, Ray Wise, Madchen Amick, Heather Graham ve Dana Ashbrook'un başrollerinde yer aldığı David Lynch'in 1992 yapımı filmi "İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü" yeniden izleyici karşısına çıkacak. Usta sinemacının kült dizisi Twin Peaks'in bir ön filmi niteliğindeki yapım; FBI ajanı Chet Desmond'un Teresa Banks cinayetine dair gizemli bir ipucu bulması ve ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Ardından bir yıl sonra, İkiz Tepeler'e yakın bir kasabada yaşayan genç Laura Palmer'ın hayatının son bir haftasında yaşanan olaylar başlıyor.

LOST HİGHWAY "KAYIP OTOBAN"

Bill Pullman, Patricia Arquette, John Roselius ve Michael Massee'nin rol aldığı 1997 yapımı "Kayıp Otoban" pandemi koşullarında yeniden vizyona girecek. David Lynch'in sürreal klasiklerinden biri olan film, eşini öldürmekle suçlanan bir müzisyenin farklı hayatlarla kesişen ve zamanı bulanıklaştıran hikayesini ekrana taşıyor.