Bu papağan çok havalı! Sahibi 'Dayı' lakaplı papağana bakın ne kadar fiyat biçiyor?

Elazığ'da bir petshop sahibinin getirdiği Macaw türü papağan büyüklüğü, güzelliği ve fiyatı ile dikkat çekiyor.

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Bu papağan çok havalı! Sahibi 'Dayı' lakaplı papağana bakın ne kadar fiyat biçiyor?

Elazığ'da güzelliği ve 75 bin liralık fiyatıyla dikkat çeken ‘ Dayı' lakaplı Macaw türü papağan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elazığ'da bir petshop sahibinin getirdiği Macaw türü papağan büyüklüğü, güzelliği ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Evcil hayvan ve yem satışı yapan Özkan Polat, başından kuyruğun ucuna kadar 84 santimetre uzunluğunda olup yaklaşık bir kilo ağırlığındaki papağana 'Dayı' ismi koydu.

Bu papağan çok havalı! Sahibi 'Dayı' lakaplı papağana bakın ne kadar fiyat biçiyor?

Cinsi, sempatik tavırları ve en havalı papağanlar grubunda yer alması ile 75 bin bin lira değer biçilen ‘Dayı', güzelliği ve fiyatıyla müşterilerin ilgisini çekiyor.

Macaw türü papağanı ile ilgili bilgi veren Polat, ''Bu papağanımız Macaw türüdür. Ortalama yaşam ömrü 30 yıldır. Tropikal yağmur ormanlarında yaşayan bir türdür. Peru ve Ekvator ülkeleri bölgesinde daha çok görülmektedir. Bu papağanın devasa bir tüy yapısı vardır. Bir çok kelime biliyor ve lakabı da Dayıdır. Mutlu olduğu zamanlarda kelimeleri tekrarlar. Bunun maddi değerine paha biçilmez ama değeri 75 bin liradır'' dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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