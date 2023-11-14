Eşeğin inadı trafiği altüst etti! Sürücüleri hem güldürdü hem mağdur etti!

Şanlıurfa’da başıboş gezen bir eşek trafiği alt üst etti. Eşeğin yolda inatla koşması seyir halindeki sürücüleri hem zorlayıp hem güldürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Eşeğin inadı trafiği altüst etti! Sürücüleri hem güldürdü hem mağdur etti!

Şanlıurfa’da başıboş gezen bir eşek trafiği alt üst etti. Eşeğin yolda inatla koşması seyir halindeki sürücüleri hem zorlayıp hem güldürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin elinden kaçan bir eşek trafiği altüst etti.

15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı'ndan Abide Kavşağı’na kadar dörtnala koşan eşek, trafikte sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Eşeğin inadı trafiği altüst etti! Sürücüleri hem güldürdü hem mağdur etti!

O anları cep telefonu ile kaydeden sürücü ise hem güldü hem de korna çalarak tehlikeyi engellemeye çalıştı.


O anlar ve eşeğin yolda inatla koşması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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