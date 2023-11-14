Havaların soğuması şifalı içeceklere talebi artırdı! Bu karışım atom etkisi yaratıyor!

Gaziantep’te son günlerde soğuk havaların etkisiyle artan gribal enfeksiyonlar vatandaşları şifa kaynağı içeceklere ilgisini arttırdı. Vatandaşlar, taze sıkılmış meyve suları dışında atom diye tabir edilen ve içerisinde portakal, limon, greyfurt, nar, zencefil ve bal bulunan içeceği tercih ediyor.

Ülke genelinde son günlerde soğuk ve yağışlı havaların etkisini göstermesiyle gribal enfeksiyonlarda da artış başladı. Soğuk havalarda hasta olmak istemeyen vatandaşlar ise doğal sıkım şifa kaynağı içeceklere ilgi göstermeye başladı. Gaziantep'teki vatandaşlar ise çeşitli meyve, kuruyemiş, bal ile hazırlanan ve 'atom' diye tabir edilen içecek ile portakal, limon, greyfurt ve nar karışımından hazırlanan kokteylleri tercih ediyor.

"Taze sıkılmış grip ilacına talep yoğun"

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle doğal yollardan vitamin almak isteyenlerin atom dükkanlarına geldiğini ve vatandaşların talebine yetişmekte zorlandığını belirten Muhammed Hamido, “Vatandaşlar taze sıkılmış grip ilacına çok talep gösteriyor. Günlük 200 kilo meyve harcıyoruz. Vatandaşların taleplerine yetişemiyoruz” dedi.

“En çok tüketilen içecek grip ilacı”

Grip ilacı içeceğini özel yaptıklarını ve içerisinde çeşitli c vitamini olan meyveleri kullandıklarını söyleyen Muhammed Hamido, “Kış aylarının gelmesiyle birlikte en çok tüketilen içecek grip ilacı diyebiliriz. İçerisinde portakal, limon, greyfurt, nar, zencefil ve bal kullanıyoruz. Kendi ürettiğimiz özel bir içecektir. Ekstradan vatandaşlar atom ve onun dışında portakal- limon, portakal-nar gibi meyve suyu karışımlarına talep gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

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“Müşterilerimiz her zaman memnun kalıyor”

Günlük 200 kilogram meyve kullanarak yaptıkları içecekleri tüketen müşterilerin fazlasıyla memnun kaldığını söyleyen Hamido, “Grip ilacına vatandaşlar hasta olduğunda çok talep gösterdikleri için kışın yetişemiyoruz. Günlük en az 200 kilogram meyve kullanarak 400-500 bardak içecek elde ediyoruz ve grip ilacında kullanıyoruz. Yaptığımız içecekleri içen tekrar içmek istiyor. Müşterim 1 bardak nar içti ve memnun kalıp 10 litre de eve alıp götürdü. Meyvelerimiz taze ve kaliteli olduğu için müşterilerimiz her zaman memnun kalıyor” ifadelerine yer verdi.

“Kışın fiyatları yükseltmeyeceğiz”

Fiyatları değiştirmeden vatandaşların soğuk havalarda da yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Hamido, “Fiyatlarımızı geçen sene ile aynı sabit tutup yükseltmedik. Portakal suyu geçen sene olduğu gibi 30 TL. Grip ilacını ise 35 TL’den vatandaşlara sunuyoruz. Elimizden geldiği kadar vatandaşların kışın yanında olacağız fiyatları yükseltmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kışın faydalı olduğu için tüketiyoruz”

Soğuk havalardan korunmanın yolunu atom ve grip ilacı olarak tabir edilen içeceklerde bulduklarını söyleyen Hayri Mercan ve Mesut Temiz isimli vatandaşlar ise “Kış ayının gelmesiyle birlikte taze sıkılmış nar suyu aldım. Bazen de elma suyu ve portakal suyunu sağlığım için sık sık içiyorum. Kışın faydalı olduğu için tüketiyoruz. Herkes içsin, herkese öneriyorum” diye konuştu.

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