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Bu yıl hacca gidilecek mi 2021? Hacca gidiliyor mu? Hac yapılacak mı?

Hac ibadetinin bu yıl yapılıp yapılamayacağını merak eden Müslümanlar internet arama motorlarında Bu yıl hacca gidilecek mi 2021? Hacca gidiliyor mu? Hac yapılacak mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Bu yıl hacca gidilecek mi 2021? Hacca gidiliyor mu? Hac yapılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl hacı adayı kabul edilmemişti. Bu yıl son durumu merak edenler de Bu yıl hacca gidilecek mi 2021? Bu yıl hacca gidiliyor mu? Hac yapılacak mı? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

Bu yıl hacca gidilecek mi 2021? Bu yıl hacca gidiliyor mu, yapılacak mı?

BU YIL HACCA GİDİLECEK Mİ 2021?

Koronavirüs salgını gerekçesiyle 2020 yılında hac ibadeti yapılamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada," Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi. 

Bu yıl hacca gidilecek mi 2021? Bu yıl hacca gidiliyor mu, yapılacak mı?

BU YIL HACCA GİDİLİYOR MU? HAC YAPILACAK MI?

Bu yıl (2021) koronavirüs salgını gerekçesiyle Suudi Arabistan sadece ülke yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adaylarına izin verecek. Türkiye'den vatandaşlar 2021 yılında hacca gidemeyecekler.

Bu yıl hacca gidilecek mi 2021? Bu yıl hacca gidiliyor mu, yapılacak mı?

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