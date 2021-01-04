Bugün Çukur dizisi var mı? Yeni bölüm neden yok?

4 sezondur yayın hayatına Show TV ekranlarında devam eden başarılı yapım Çukur bu hafta izleyici ile buluşamayacak. Peki Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur Aliço öldü mü? Yeni bölüm neden yok? İşte merak edilen tüm detaylar...

BUGÜN ÇUKUR VAR MI? YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Çukur dizisinin 119. bölümünü 4 Ocak 2021 Pazartesi izlemek isteyen Çukur izleyicisine üzücü haber geldi. Yılbaşı nedeniyle 1 haftalık ara veren ve tatile giren Çukur dizisinin yeni bölümü 4 Ocak Pazartesi akşamı izleyici ile buluşamayacak. Çukur yeni bölümü verilen aranın ardından 11 Ocak 2021 Pazartesi akşamı izleyici karşısında olacak. Dizinin resmi Instagram sayfasında yeni bölüme ait ilk fragman yayınlandı. İşte dizinin takipçileri için 11 Ocak pazartesi fragmanı...

ÇUKUR ALİÇO ÖLDÜ MÜ?

Çukur dizisinin sıkı takipçileri tarafından bu hafta en sık merak edilen soru ise Aliço karakterinin yaşayıp, yaşamadığı. Ancak son bölümün ardından yayınlanan fragmanda herhangi bir ipucu görünmüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklamada yapılmadı. İşte dizinin yeni bölümüne ait ilk fragman...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Koçovalıla, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.