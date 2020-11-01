Bugün Öğretmen dizisi var mı? Öğretmen dizisi hangi gün? Yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şeref Erol'un rol aldığı Öğretmen dizisi heyecan dolu hikayesi ile izleyenleri ekranlara kilitliyor. Şimdilerde yeni bölümleri yayınlanmayan Savaşçı dizisinin yerine Pazar günleri yayınlanan dizinin yeni bölümünün yerine yayın akışında Bizim İçin Şampiyon filmi yer alıyor. Peki Bugün Öğretmen dizisi var mı? Öğretmen dizisi hangi gün? Yeni bölüm neden yok? İşte detaylar...

BUGÜN ÖĞRETMEN DİZİSİ VAR MI?

Öğretmen dizisinin bugün (1 Kasım) yayın akışında saati değişti. Buna göre dizinin yerine Bizim İçin Şampiyon filmi saat 20.00'de FOX TV'de yayınlanacak. Dizinin saat 22.45'de 7.bölümü ekranlara gelecek.

ÖĞRETMEN DİZİSİ HANGİ GÜN?

Öğretmen dizisi pandemi sonrası yeni bölümleri ekrana gelmeyen Savaşçı dizisinin yerine Pazar günleri yayın akışında yer almıştı. Dizi kanalın değişiklik yapmazsa Pazar günleri ekranlara gelmeye devam edecek.

ÖĞRETMEN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Öğretmen dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı bilinmiyor. İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayınlanmadığı düşünülüyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Öğretmen dizisinin yeni bölümünün 8 Kasım Pazar günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE

Öğretmen dizisini son bölümünü izlemek için tıklayınız.

ÖĞRETMEN DİZİSİ 7.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

“Avcı”nın Taner olduğunun ortaya çıkması sınıfta büyük bir ayrım yaratmış, Taner’den yardım ve iyilik görmüş olan öğrenciler ile Akif’e inanan öğrenciler arasında çatışma başlamıştır. Akif hem ikiye bölünmüş olan sınıfını hem de kamuoyunu gerçeklere ikna edebilmek için Taner’le yüzleşmeye karar verir. Fakat ortaya çıkacak gerçekler Akif’i bile sarsacaktır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

Akif Erdem ( İlker Kaleli)

Zeynep Talaslı (Ceren Moray)

Taner Arslan (İlker Kaleli)

Gizem Bozkurt (Afra Saraçoğlu)

Yılmaz Öztürk (Serkan Keskin)

Metin Yöney (Şerif Erol)

Ateş Genç (Mert Ramazan Demir)

Rüya Örnek (Doğa Özüm)

Tuğrul Demir ( Efekan Can)

Mevsim Yılmaz ( Elif Ceren Balıkçı)

Selen Özbir ( Bensu Uğur)

Fiko Güngör ( Özgür Civelek)

Nil Öğünlü ( Ezgi Gör)

Mine Alkan ( Göksu Melek Ulucan)

Halil Aytekin ( Seyit Nizam Yılmaz)

İsmail Çokçalış ( Burak Can Aras)

Seher Şen ( Deniz Özgür)

Salih Karakaya ( Ömer Furkan Eroğlan)

Çetin Taşkıran ( Can Bartu Aslan)

Mahir Arat ( Beran Soysal)

Coşkun Eren ( İsmail Karagöz)

Kenan Talaslı ( Hasan Şahintürk)

Simge Turgut ( Cansın Şenel)

Ziya Örnek ( Ruhi Sarı)