Bugün Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz bu akşam var mı 21 Nisan 2021 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman?

Her çarşamba 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan fenomen dizi Sadakatsiz, internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Dizinin seyircileri Sadakatsiz'in yeni bölümünün neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki Bugün Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz bu aksam var mı 21 Nisan 2021 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman? tüm merak edilen soruların yanıtına haberimizde sizler için yer verdik...

BUGÜN SADAAKATSİZ DİZİSİ VAR MI? SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA?

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk, Burak Sergen'in paylaştığı popüler dizi Sadakatsiz bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Ancak yayınlanan bölüm, dizinin tekrarı olacak. Bu akşam yeni bölüm Kanal D ekranlarında yer almayacak.

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları Melis Sezen ile Burak Sergen'in koronavirüse yakalanması sonucu dizi seti çekimleri aksadı. Böylelikle, büyük ilgi ile izlenen Sadakatsiz'in yeni bölümü yayına vermek için yetişmedi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Oyuncuların koronavirüse yakalanmasıyla aksayan çekimler nedeniyle yeni bölümünün haftaya yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda net bir bilgi yer almıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışı şu şekildedir:

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz (TEKRAR)

22:45 Camdaki Kız