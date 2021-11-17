Bugün TV'de ne var? 17 Kasım 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, FOX TV, ATV, Start TV, TRT...

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte Bugün TV'de ne var? 17 Kasım 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? sorularının yanıtları...

BUGÜN TV'DE NE VAR? 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? KANAL D, SHOW TV, FOX TV, ATV, START TV, TRT...

Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 16 Kasım 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

17 KASIM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

17 KASIM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

17 KASIM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

17 KASIM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Üç Kuruş (Özel Bölüm)

17 KASIM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Şampiyon

09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30Tozkoparan İskender

14:00Bizim Köyün Kızları

16:45Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

17 KASIM ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:50Berceste

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

11:55Geleneksel Kıyafetler

12:00Hayat Sanat

12:30Eşik

13:00Edebiyat Söyleşileri

13:55Müzelerin Yıldızları

14:05Ne Yazıyor

14:15Fotoğraflar

14:30Anjelika Akbar İle Sesler

15:00Bizim Resmimiz

15:30Opera Dünyası

16:00Karalama Defteri

16:30İstanbul, Müzik ve Tarih

17:15Evliya Çelebi

17:55Destansı Kareler

18:00Hayat Sanat

18:30Muhayyelat

19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30Sessizce

20:45Türkiye Atlası

21:00Edebiyat Söyleşileri

22:00Yerli Sinema: Kumun Tadı

23:45Coğrafyadan Kültüre Bağ

17 KASIM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Ada Masalı