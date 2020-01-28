Bünyamin Gezer'den Göztepe Beşiktaş maçı yorumu: ''Maç tekrar edilmeli''

Beşiktaş Göztepe maçındaki pozisyonda, yeni kurallara göre topu Beşiktaş'a vermesi gereken hakem Hüseyin Göçek, eski kuralı uygulamış ve topu Göztepe'ye vermişti. Pozisyonu değerlendiren eski hakem ve TRT SPOR Yorumcusu Bünyamin Gezer, mücadelede kural hatası yapıldığını söyledi.