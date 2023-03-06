Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim?

TFF 2. Lig’de Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 3 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra stada sokulan pankartlarla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı, sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.

Devam eden soruşturma kapsamında, soyunma odası koridorunda yaşanan darp nedeniyle stadyumda görevli özel güvenlik sorumluları A.T, A.D. ve S.K’nin yanı sıra tribüne sokulan pankartlarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise kentte icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirlerin, etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesiyle orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlandığı ve uygulandığı bildirildi.

Bugün kentte oynanan TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabakayla ilgili olarak sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.



Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. (AA)

TOROS OLAYI NE, AÇILAN PANKARTAKİLER KİM?