Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim?
Hafta sonu Bursa oynanan Bursaspor, Amedspor futbol maçında çıkan olaylar açılan pankartlar çok tartışılarak Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim?
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