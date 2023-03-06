Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim?

Hafta sonu Bursa oynanan Bursaspor, Amedspor futbol maçında çıkan olaylar açılan pankartlar çok tartışılarak Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim?

YAYINLAMA
Google News
Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim? 1

Geçtiğimiz hafta Bursa' da TFF 2. lig takımlarından Bursaspor ve Amedspor arasında çıkan olaylar ve açılan pankartlar çok tartışılmış futbol camiasında ve tüm Türkiye genelinde kınanmıştı. Çıkan olaylar üzerine açılan pankartlar çok tartışılarak Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişiler kim? diye araştırılmaya başlandı işte detaylar.

Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim? 2

TFF 2. Lig’de Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 3 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra stada sokulan pankartlarla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı, sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.

Devam eden soruşturma kapsamında, soyunma odası koridorunda yaşanan darp nedeniyle stadyumda görevli özel güvenlik sorumluları A.T, A.D. ve S.K’nin yanı sıra tribüne sokulan pankartlarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise kentte icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirlerin, etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesiyle orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlandığı ve uygulandığı bildirildi.

Bugün kentte oynanan TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabakayla ilgili olarak sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. (AA)

TOROS OLAYI NE, AÇILAN PANKARTAKİLER KİM?

Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim? 3

BEYAZ TOROS ARABASI OLAYI NEDİR?

Dünkü maç öncesinde de sahada iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Tribünlerden sahaya çok sayıda su şişesi ve patlayıcı madde atıldı. Tribünlerde 1990'larda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşmiş beyaz Toros model araba olarak biliniyor.

BURSASPOR AMEDSPOR MAÇINDA AÇILAN PANKARTTAKİLER KİM?

Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası maça söz konusu pankartların stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri için soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!
Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!
Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim?
Bursaspor, Amedspor maçında ne oldu, beyaz Toros olayı ne, açılan Pankarta ki kişi kim?
Durain meyvesi uçakta paniğe yol açtı! Uçak İstanbul'a acil iniş yaptı!
Durain meyvesi uçakta paniğe yol açtı! Uçak İstanbul'a acil iniş yaptı!
Bingöllü bir hayvansever depremde enkazdan kurtarılan köpek "Tarçın"ı sahiplendi
Bingöllü bir hayvansever depremde enkazdan kurtarılan köpek "Tarçın"ı sahiplendi
Bursaspor Amedspor karşılaşmasında yaşananlara ilişkin Süleyman Soylu açıklamada bulundu!
Bursaspor Amedspor karşılaşmasında yaşananlara ilişkin Süleyman Soylu açıklamada bulundu!
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Crisitano Ronaldo'dan depremzedelere bir uçak dolusu destek!
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Crisitano Ronaldo'dan depremzedelere bir uçak dolusu destek!
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: 4,2 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: 4,2 büyüklüğünde deprem
Hatay İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı.
Hatay İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı.
Depremde öldü sanılıp morga götürülen bebeğin hayatını kebapçı kurtardı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı!
Depremde öldü sanılıp morga götürülen bebeğin hayatını kebapçı kurtardı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı!
Türkiye kadın erkek nüfusu açıklandı! Bakın erkeklerin mi yoksa kadınların mı nüfusu daha çok arttı!
Türkiye kadın erkek nüfusu açıklandı! Bakın erkeklerin mi yoksa kadınların mı nüfusu daha çok arttı!
Bursaspor Amedspor karşılaşması öncesi saha karıştı! Ortalık savaş alanına döndü!
Bursaspor Amedspor karşılaşması öncesi saha karıştı! Ortalık savaş alanına döndü!
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı!
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında milli sporcu Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı!
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"