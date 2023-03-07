Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın istifa kararıyla bir kez daha sarsıldı!

Trabzonspor kan kaybetmeye devam ediyor. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sonra Teknik Direktör Abdullah Avcı'da istifa kararı aldı.

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Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın istifa kararıyla bir kez daha sarsıldı!

Trabzonspor'da kötü gidişat devam ediyor. Son maçlarda istediğini alamayan, önce Avrupa defterini kapatan sonra lige havlu atma derecesine gelen Bordo Mavililer, bu sonuçlarla birlikte taraftarını tatmin edemedi. Geçtiğimiz günlerde olağan üstü kongre kararı alan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kongre üyeleri ile anlaşamayınca istifa ettiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından bir kötü haber de Teknik Direktör Abdullah Avcıdan geldi. Tecrübeli Hoca'da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın istifa kararıyla bir kez daha sarsıldı!

YENİ YÖNETİME ENGEL OLMAMAK İÇİN AYRILDI!

Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifası sonrası kongrede tercih edilecek yeni yönetime engel olmamayı istediği için bu şekilde karar aldığı belirtildi. Kararın kulübe ait resmi kanallardan açıklanması bekleniliyor.

38 YIL ARADAN SONRA ŞAMPİYON YAPMIŞTI!

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın istifa kararıyla bir kez daha sarsıldı!

Trabzonspor'u uzun yıllar sonra şampiyon yapan teknik adamın görevi bırakması taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bordo mavililerin başında 116 maç görev yapan tecrübeli teknik adam bu maçalarda; 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Trabzonspor deneyimli teknik adamla birlikte, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.

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