Buse Melisa K. kimdir?Kaç yaşında?Neden öldü?Nasıl öldü?Buse Melisa K. intiharı

İzmir'de babasına ait silahla intihar eden Buse Melisa K. bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Gece saatlerinde babasından aldığı silahla başına ateş eden genç kız, silah sesine uyanan yakınları tarafından ağır yaralı halde bulundu. Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Peki Buse Melisa K. kimdir?Kaç yaşında?Neden öldü?Nasıl öldü? İşte Buse Melisa K. intiharı...

BUSE MELİSA K. KİMDİR?

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasıyla intihar etti. Küçük kızın Ödemiş ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde yaşadığı biliniyor.

BUSE MELİSA K. KAÇ YAŞINDA?

Babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle silahla hayatına son veren küçük kızı yaşı henüz 15'ti.

NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Sosyal medyada babasıyla aralarındaki problemler nedeniyle intihar edeceğini ölmeden önce yaptığı paylaşımlarla belli eden Buse, "Babamın beni öldüremeyeceğini biliyorum. Bunu yapamaz. Bana o kadar çok 'kendini öldür', 'başıma gelen en kötü şeysin' veya 'al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim' dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum. Çok düşünmemeliyim, korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Henüz 15 yaşındaydı! Melisa intihar ederek canına kıydı

Küçük kız babasının kendisine sürekli küfür ettiğini belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bana sürekli küfrediyor, beni sürekli aşağılıyor, benden nefret ediyor ya da beni öldüreceğini söylüyor" cümlelerini sarf etmiş ve yazdığı yazıların devamında 'kendi hayatını sonlandırabilecek kadar güçlü olabilmeyi isteyerek "her gün daha çok canımı acıtan şeyler yapıyorum"

BUSE MELİSA K. İNTİHARI

Buse'nin intiharı bir sosyal medya platformunda gündem oldu.